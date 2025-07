Amara ricorrenza: la piscina è chiusa ormai da due anni 

Un pessimo anniversario per Assemini: da due anni la piscina comunale è chiusa. E chissà quando riaprirà. Nel tempo trascorso diversi blitz dei vandali e numerosi tentativi risolvere il contenzioso con l’ex gestore della struttura.

Ci si aspettava che i tempi per la ripresa delle attività si dilatassero, dato anche il lunghissimo iter necessario, ma la cittadinanza sperava in tempistiche più celeri. Simona Aresu è un’ex frequentatrice: «Ho smesso di praticare il nuoto che amo moltissimo: è un disagio troppo grande doversi spostare dal paese, soprattutto per chi lavora e ha una famiglia». D’accordo anche Sara Atzori, madre di un giovane atleta costretto a viaggiare a Cagliari per praticare il suo sport preferito: «I nostri pomeriggi sono scanditi dagli spostamenti a Cagliari: abbiamo molto meno tempo per tutto, senza considerare le spese». Si erano accese delle speranze quando la Federazione-nuoto e il presidente regionale Danilo Rassu si era reso disponibile a mediare tra le parti e come consulente. Poi il percorso si è allungato fino a oggi.

«Non abbiamo nessuna notizia», dice Niside Muscas dalla minoranza, «anche quest'anno i lavori non inizieranno. Forse nel 2026. Ma l'amministrazione conta su un 1.240.000 euro da parte dei privati. Per ora, a nuotare, andiamo solo al mare». Interviene anche Francesco Lecis (Pd): «È una vergogna che la piscina sia ancora chiusa. La concessione di 12 anni alla S.S.D. Acqua Sport srl (dal primo ottobre 015), poteva essere prorogata per altri 3 anni, ma non è andata così quindi ci saranno costi ulteriori: uno spreco monumentale». E Diego Corrias (M5Stelle): «L’amministrazione ha chiuso la piscina e in 2 anni non è stata in grado di attuare una strategia per riaprila, anche del project financing annunciato non si ha notizia».

Replica il sindaco Mario Puddu: «Riconsegnare la piscina agli asseminesi è una priorità dell’Amministrazione. Sin dall'analisi tecnica preliminare abbiamo individuato come miglior strumento d’azione il partenariato pubblico-privato». Alla fine del 2024 il Consiglio comunale aveva inserito la piscina nel programma triennale delle esigenze pubbliche per le quali sarebbe stato possibile un partenariato. Questa collaborazione presuppone la costruzione di un piano di gestione condiviso con i potenziali operatori economici: una procedura complessa seguita dal Dipartimento per la programmazione economica, che è fondamentale sia per l’apparato normativo di riferimento sia per la successiva esecuzione». Fondamentale ridurre i costi di gestione grazie ai pannelli solari. «La piscina - chiude Puddu – è come una bella macchina che consuma troppo: aveva costi insostenibili. Ci stiamo lavorando». (s. v.)

