“AmaQuartu”, alla scoperta dei siti storici  

In giro per la città alla scoperta delle antiche contrade, delle usanze e della vita di un tempo. Successo ieri per il primo appuntamento di AmaQuartu, l’iniziativa organizzata da Cittadinanza Attiva Oikos e finanziata dal Comune.

Tanti cittadini appassionati di cultura ma anche semplici curiosi hanno seguito la guida Michele Marescutti, in un viaggio attraverso la toponomastica per indagare i cambiamenti storici, del contesto urbano e dell’economia che hanno portato alla progressiva trasformazione dei nomi dei luoghi, delle vie e degli antichi quartieri, indissolubilmente legati alla storia isolana e non solo.Le Aje di San Gregorio, Sa Panga Manna, Contrada Guventu, sono solo alcuni dei toponimi che hanno rivestito grande importanza per Quartu, e che permettono di reinterpretare il significato più profondo del passato. Oggi si prosegue: dalle 9,30 appuntamento all’ex Convento in via Brigata Sassari per lo scambio di piante e rinvaso.

