Amanda torna al lavoro: il sorriso di tutti 

È tornata al lavoro dopo dieci mesi. Amanda Gallus (la terza da sinistra nella foto) si è presentata ieri alla cassa del supermarket di Carbonia, dove è stata accolta dai colleghi che non la vedevano dall’aprile del 2024. La donna è stata vittima di stalking. Il suo molestatore, un ingegnere di 53 anni, è stato condannato anche per tentato omicidio. Aveva cercato di ucciderla causando un incidente stradale dopo un lungo inseguimento. «Ho temuto di non poter più lavorare», racconta Amanda. «Ho ancora i segni delle ferite e sto proseguendo con la riabilitazione».

a pagina 28