Amanda Sandrelli: «Quanto è triste non riuscire a salvare un amore!» 

Da un anno all’altro Amanda Sandrelli non è cambiata. Ma in un certo senso è cambiata la sua Anna di “Vicini di casa”, con cui torna in Sardegna. «Tutte le volte che si riprende uno spettacolo, dopo un anno o più, è come se i personaggi si sciogliessero e ti entrassero dentro», racconta l’attrice, intercettata a Milano dove ieri ha assistito allo spettacolo “Zorro”, in cui recita il compagno Paolo Giovannucci, e da dove oggi partirà per l’Isola che ritrova con “Vicini di casa” dopo il successo del febbraio 2024.

«A me, che entro velocemente nella testa del personaggio ma meno nel corpo, riprendere uno spettacolo piace perché è come indossare una scarpa che è diventata comoda», aggiunge la protagonista della commedia che affronta con umorismo il tema dell’erotismo attraverso l’incontro tra una coppia in crisi, Anna e Giulio, interpretato da Gigio Alberti, e una “in forma” e piuttosto disinibita, Laura e Toni, a cui danno voce e corpo Alessandra Acciai e Alberto Giusta. Sotto le insegne del Cedac, “Vicini di casa” debutterà oggi (ore 21) al Tonio Dei di Lanusei: la replica domani (20.30) all’Antonio Garau di Oristano e domenica (20.30) al Centrale di Carbonia. «Peccato stare solo tre giorni: che sia lavoro o vacanza, torno sempre volentieri. L’anno scorso a Olbia», ricorda Amanda, «abbiamo pranzato al sole in una trattoria sul lungomare: sembrava estate!».

Da allora, ha imparato qualcosa da Anna?

«Nulla che non sapessi già. Anna ha dei problemi di routine e di stanchezza della coppia che chi ha avuto un matrimonio o una lunga convivenza conosce bene. So quanto le rotture di scatole quotidiane e le liti possano rosicchiare l’amore, finché a un certo punto non ce la si fa più. E non perché l’amore sia finito: semplicemente certe situazioni diventano difficili da gestire. Però, Anna ribadisce un concetto che mi sta a cuore».

Cioè?

«Che è meglio essere aperti che chiudersi. Lei prova a dare una scossa al rapporto con Giulio invitando a casa i vicini Laura e Toni, è una donna che non si arrende, cerca di smuovere la situazione perché ama Giulio. Il cinismo è una forma di difesa degli adulti per non essere feriti, ma come ti scherma dal male, ti scherma dal bene. Meglio le porte, insomma, che i muri: è ciò che dice lo spettacolo, ed è la cosa che mi piace di più».

Al prossimo giro potrebbe indossare i panni di Laura?

«Mi tengo Anna, anche se Laura è un personaggio bellissimo, molto divertente. Quando ho letto per la prima volta la commedia non pensavo a chi avrei interpretato, però ho sentito Anna più vicina. Per me la parte erotica più che sessuale di un rapporto è sempre stata indispensabile: non avrei potuto tirare avanti senza quella. Ma conosco bene il tipo di frustrazione che si prova quando si vuole salvare un amore. Con mio marito Blas Roca-Rey, il padre dei miei figli, è stato un amore grandissimo, e per il fatto che sia finito mi è rimasta un po’ di tristezza».

