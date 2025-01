Amanda Sandrelli e Gigio Alberti sono “Vicini di casa” 

Una riflessione sull’amore e sulla vita di coppia – tra passione e abitudine – con “Vicini di casa” , dalla commedia “Sentimental” di Cesc Gay, traduzione e adattamento di Pino Tierno, con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, Alessandra Acciai e Alberto Giusta, per la regia di Antonio Zavatteri in tournée nell’Isola sotto le insegne della Stagione di Prosa del Cedac Sardegna.

La pièce in cartellone domani alle 21 al Tonio Dei di Lanusei, dopodomani alle 20.30 all’Antonio Garau di Oristano e infine domenica alle 20.30 al Centrale di Carbonia mette a confronto il rapporto tra Anna e Giulio, che stanno insieme da molto tempo e «hanno un lavoro, una bambina, qualche interesse e molte frustrazioni» e l’infuocata relazione dei loro vicini Laura e Toni, che «invitati per un aperitivo, irrompono nel loro appartamento e nella loro vita». La conversazione si fa via via più ardita e tocca temi scottanti e delicati, come l’erotismo e mentre gli ospiti si rivelano ancora più liberi e disinibiti del previsto, Anna e Giulio «finiscono per confessare fantasie, vizi e segreti che non avevano mai avuto il coraggio di condividere». Cesc Gay, forte del successo ottenuto in Spagna, mette l’accento con ironia e leggerezza su pregiudizi e tabù e sull'ipocrisia della società nel terzo millennio.

RIPRODUZIONE RISERVATA