Amalia Ercoli Finzi: «Et, per la Sardegna i vantaggi più grandi»  

«L’Einstein Telescope è importantissimo e avrà seguito nella storia». Lo ha detto Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aerospaziale, ospite d’onore ieri al convegno “Collaborazioni creative al femminile” organizzato da Noemi Migliavacca, presidente della sezione cagliaritana di Aida, l’associazione donne ingegneri e architetti, a Palazzo Bacaredda.

«Sarà lo specchio per le nuove tecnologie», ha proseguito Ercoli Finzi. «È una grande occasione per tutti, ma in particolare per la Sardegna. Le grandi antenne sono quelle che ci permettono di ricevere e di inviare segnali, che arriveranno nell’universo, dove, grazie a queste infrastrutture, possiamo mandare la traccia delle nostre conoscenze. L’Et serve a tutti, ma grazie all’attenzione dell’Isola, la stessa avrà un marchio di internazionalizzazione importantissimo sotto diversi aspetti, non solo scientifici». Ambasciatrice di Aida, l’ingegnera, prima di recarsi al Sardinia Radio Telescope di San Basilio, è intervenuta al convegno, ricordando i timori che Giolitti aveva avuto nella concessione del diritto di voto alle donne e citando esempi di donne che hanno fatto la storia. «Sono convinta che le donne, nel campo delle scienze così come negli altri settori, abbiano le caratteristiche adatte, soprattutto per la natura multitasking, ossia la capacità di organizzare sistemi complessi. E ricordate sempre: se gli uomini non ci daranno il giusto spazio, noi ce lo prenderemo».

