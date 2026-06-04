VaiOnline
Televisione
05 giugno 2026 alle 00:30

Amadeus piange e Fiore lo soccorre: ritornerà in Rai? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Dimmi perché piangi?», intona Fiorello. «Di felicità», risponde Amadeus. «E perché non torni?», canta lo showman. «Questo non si sa. Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli», replica l’amico di sempre. Così Fiorello e Amadeus si riaffacciano in Rai: alla “Pennicanza” va in scena l'Ama-day, con il ritorno a Viale Mazzini del conduttore, a due anni dall'addio e dal passaggio a Warner Bros Discovery. E il siparietto - sulle note di “Non Amarmi”, il successo di Aleandro Baldi e Francesca Alotta - rilancia subito i rumors su un possibile cambio di casacca di Amadeus, il quale ammette anche che Sanremo «non si rifiuta mai». Nessun commento ufficiale arriva da Discovery, che sta definendo le nuove strategie anche a fronte dell'acquisizione da parte di Paramount. Amadeus ha appena concluso il ciclo di “The Cage – Prendi e Scappa” sul Nove, in access prime time, dopo aver guidato il talent show musicale “Like a Star” e, lo scorso autunno, “La Corrida”. Esperienze rimaste al di sotto delle aspettative in termini di ascolti. Resta improbabile, comunque, che in questo momento Amadeus rientri nei piani della Rai: difficilmente il suo nome sarà tra i big della nuova stagione, che sarà ufficialiazzata il 3 luglio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Caos strade

Niente smart working e carburante alle stelle, la rabbia dei pendolari

Statale 195, allarme per il cantiere imminente La Cgil: «Avviare trattative con le aziende» 
Ivan Murgana
Collegamenti più efficaci con l’estero e più destinazioni. A Elmas ancora troppi voli accorpati

Aeroitalia-Ita, più ali per l’Isola

Accordo fra le due compagnie: sperimentazione al via da metà luglio 
Allevamenti

Dermatite bovina, ritorna l’allarme: c’è un nuovo focolaio

Preoccupazione per un caso a Escalaplano Un mese fa lo sblocco della movimentazione 
Enrico Fresu
Amministrative 2026

Sestu, poker di candidati nella corsa al Municipio

Il centrodestra punta su Cossa, il Campo largo guidato da Mura, liste civiche per gli outsider Manca e Loi 
Francesco Pinna
Il caso

Berlusconi-stragi, indagini archiviate

Marina: «Emergenza giustizia». Esclusi i rapporti fra la mafia e il Cavaliere 