Amadeus piange e Fiore lo soccorre: ritornerà in Rai? 

«Dimmi perché piangi?», intona Fiorello. «Di felicità», risponde Amadeus. «E perché non torni?», canta lo showman. «Questo non si sa. Anche se la Rai ha dei muri enormi, io non ho paura e voglio superarli», replica l’amico di sempre. Così Fiorello e Amadeus si riaffacciano in Rai: alla “Pennicanza” va in scena l'Ama-day, con il ritorno a Viale Mazzini del conduttore, a due anni dall'addio e dal passaggio a Warner Bros Discovery. E il siparietto - sulle note di “Non Amarmi”, il successo di Aleandro Baldi e Francesca Alotta - rilancia subito i rumors su un possibile cambio di casacca di Amadeus, il quale ammette anche che Sanremo «non si rifiuta mai». Nessun commento ufficiale arriva da Discovery, che sta definendo le nuove strategie anche a fronte dell'acquisizione da parte di Paramount. Amadeus ha appena concluso il ciclo di “The Cage – Prendi e Scappa” sul Nove, in access prime time, dopo aver guidato il talent show musicale “Like a Star” e, lo scorso autunno, “La Corrida”. Esperienze rimaste al di sotto delle aspettative in termini di ascolti. Resta improbabile, comunque, che in questo momento Amadeus rientri nei piani della Rai: difficilmente il suo nome sarà tra i big della nuova stagione, che sarà ufficialiazzata il 3 luglio.

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