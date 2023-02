Amadeus: «Io ci sono ma se non mi vogliono mi farò da parte» 

«Da swiffer delle polemiche a Dalai Ama». È ancora una volta il guizzo di Fiorello a descrivere la metamorfosi di Amadeus, che ha dovuto sfoderare le arti di difesa per traghettare in porto il suo quarto festival, il più ricco per il bottino di ascolti e spot, il più complicato per l'assedio della politica. «Se mi mandano via me ne vado, che devo fare. Se chiunque dovesse dirmi che il mio mandato finisce qua, ne prenderei atto conservando quattro anni bellissimi per tutta la vita, con il piacere di aver fatto quello che desideravo fare», allarga le braccia il direttore artistico, tornando sugli attacchi di Governo e maggioranza che lo hanno trasformato, suo malgrado, in paladino della sinistra.

«Contano i risultati»

«Nella vita, al di là dei festival, dipende tutto da un risultato: se si ottengono questi risultati hai una forza, se avessi fatto il 15-20% in meno sarei un allenatore esonerabile. Qualsiasi allenatore è forte finché la squadra vince, se la squadra perde, anche i più grandi sono a rischio esonero. Ecco perché devo portare quello che sento mio: se si sbaglia bisogna sbagliare con le proprie idee e non con le idee o le imposizioni di qualcun altro».

In sala stampa, alla conclusione della serata finale, il conduttore è tornato anche sulle polemiche relative allo show provocatorio di Rosa Chemical: «Ciò che accade sul palco non è preventivabile, rientra in una totale libertà che fa parte di una diretta e al momento opportuno ci si affida al buon senso di tutti. Capisco che qualcuno si possa turbare, ma non era volontà di nessuno di noi turbare nessuno a casa». A conclusione della maratona Sanremo, Amadeus si sente «l'uomo più felice del mondo, un bambino in un parco divertimenti senza che la gioia possa finire». E Sanremo, aggiunge, è ancora una volta «un sogno che è diventato realtà: quando mi chiamano visionario lo ritengo un grande complimento, mi piace immaginare qualcosa che non si è concretizzata».

Le immagini