Amadeus (con figlio) a La Maddalena 

Al Talent Trophy, il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile (under 14), che si è svolto a La Maddalena e si è concluso ieri, uno spettatore d'eccezione: Amedeo Umberto Rita Sebastiani. Da tutti conosciuto come Amadeus, il conduttore televisivo, amatissimo che ha presentato con grande successo gli ultimi Sanremo. Motivo della permanenza nello stupendo Arcipelago? Stare vicino a suo figlio José Alberto Sebastiani, che gioca da portiere nell'Under 14 dell'Inter, tra l'altro la squadra del cuore dell'artista. Ma non è certo per il nome che José Alberto gioca tra i nerazzurri. Il ragazzo ha infatti un talento riconosciuto. Solo il tempo dirà se potrà sbocciare tra i professionisti.

Peccato per un piccolo infortunio alla mano, che non ha permesso al giovane Sebastiani di giocare alle fasi conclusive, in cui i nero azzurri sono stati eliminati in semifinale ai rigori dal Valencia, che poi ha vinto il prestigioso torneo.

Il presentatore Amadeus ha seguito con grande attenzione le gare ed è stato al solito disponibile con tutti, concedendosi anche ai consueti selfie con gli ammiratori.

«Un esempio di signorilità e modestia», hanno detto di lui diversi presenti. Doti, che sommate al talento e professionalità, hanno permesso all'artista di diventare una delle personalità più famose e ammirate d'Italia. Che trepida, ma con notevole discrezione, per le prodezze calcistiche di suo figlio.