«Ama il prossimo come te stesso  Ecco il segreto della mia felicità» 

Don Giacomo, qual è, tra i dieci comandamenti, quello più difficile da seguire?

«Bella domanda. Penso che il comandamento più difficile sia quello che li riassume, il comandamento dell’amore. Ama Dio e ama il prossimo come te stesso. Credo che questa sia la cosa più difficile. Insegnare ad amare e imparare ad amare. A noi spesso capita di amare quando siamo ricambiati».

La sacrestia della chiesa di Santa Maria Maddalena, a Tramatza, è luminosa e accogliente. Giacomo Zichi, 31 anni, è uno dei parroci più giovani della Sardegna. Originario di Riola Sardo («Mamma è di Nurachi»), ha un fratello di quattro anni più grande ed è parroco di Tramatza e Bauladu da qualche mese.

Quando è arrivata la chiamata, don Giacomo?

«Ho sempre pensato che la fede fosse qualcosa di importante. La svolta a 16 anni. Aiutavo un gruppo della catechesi. Un giorno andammo a Narbolia a visitare un malato di Sla. Mi sono interrogato nel profondo. Cosa sto facendo, cosa voglio fare della mia vita? Quel contesto di sofferenza ha fatto emergere quel mio desiderio di voler aiutare gli altri».

Che studi ha fatto?

«Liceo classico, a Oristano. Per l’Università pensavo a Medicina. A 18 anni sono entrato in seminario, dove ho fatto l’ultimo anno delle superiori».

Quando è diventato sacerdote?

«L’11 giugno 2017. La prima messa nel mio paese, a Riola».

I suoi genitori come hanno reagito?

«Mia madre è sempre stata molto contenta. Mio padre è rimasto spiazzato. Si aspettava diventassi medico. Si è reso conto, però, che io ero felice. E questo lo ha rasserenato».

E gli amici?

«Quando ho deciso, in classe l’ho detto di fronte a tutti. Reazioni positive, in generale. Alcuni non hanno condiviso, ma mi hanno sempre appoggiato. Che qualcuno si sia allontanato purtroppo sì, è vero».

Pentito?

«No, sono molto contento della mia scelta. Ci sono difficoltà, ma anche tante gioie».

Cosa le manca di più rispetto ai suoi coetanei?

«Forse potrei sembrare quasi bugiardo nel dire che non mi manca nulla, ma è così. Grazie a Dio, vivo la mia vita da trentenne. Sono prete, ma sono anche giovane come gli altri. Frequento un corso di laurea magistrale in Filosofia, a Sassari…».

Ma c’è spazio e tempo per hobby, passioni?

«Lo trovo, certo. In periodi intensi come quello pasquale magari viene più difficile. Ma sì, esco con gli amici, il sabato. E trovo il tempo per i viaggi, per lo sport. Faccio palestra a Oristano. E mi piace tantissimo il calcio, soprattutto da seguire».

La squadra del cuore?

Don Giacomo sa che la risposta è divisiva e la anticipa prendendo fiato

«La Juventus!».

Si sta facendo un sacco di nemici, lo sa?

«Lo so. Ma tifo Juve».

Relazioni in gioventù?

«Sì, una prima di entrare in seminario. Ci sentiamo ancora, capita. È nata, diciamo, una bella amicizia».

Del domani non v’è certezza. Ha messo in conto che una donna potrebbe farle cambiare idea?

«Non possiamo dire di quel piatto non ne mangio perché poi sappiamo bene com’è la vita. Ora come ora le dico che sono molto contento della mia vita di sacerdote».

Il celibato dei preti ha ancora un senso?

«I tempi potrebbero essere maturi per far sposare i preti. Personalmente, continuerei la mia vita di sacerdote da celibe. C’è una ragione di fede. Cristo, nonostante sia stato un rivoluzionario, ho scelto di stare da solo. Vero è che tra le confessioni cristiane sono state fatte altre scelte. Ma io sono contento così. Ho due comunità. Ho due famiglie!».

Tramatza e Bauladu.

«La domenica celebro alle 10 a Bauladu e alle 11.15 a Tramatza. Sono messe molto partecipate. Anche tanti giovani, bambini, ministranti, che mi aiutano nel servizio all’altare».

La pedofilia è diventata una croce per la Chiesa.

«È giusto denunciare. Parliamo di un peccato molto grave, di un reato molto grave. Purtroppo ci sono tanti preti che fanno delle cose buone e altri no. E questa è tra le cose peggiori. Certo, è l’albero che cade che fa sempre più rumore, l’albero che cresce è quello che non si sente. Capita nella Chiesa, capita nella società tutta, senza voler assolvere nessuno. Io posso dire di aver vissuto un’esperienza bellissima in seminario, sia a Oristano, dove eravamo in 24 – adesso non c’è nessuno, purtroppo – e poi a Cagliari».

Le persone si confessano ancora?

«In queste due parrocchie sì, ma anche nelle esperienze precedenti. C’è il desiderio di confessarsi. Anche tra i giovani».

Ha mai avuto imbarazzo nell’assolvere un peccatore?

«No».

Ha ascoltato peccati molto gravi?

«Non mi è capitato. Ma cercherei come faccio sempre di mettere la persona a suo agio e di far capire la gravità di quell’errore. Ma c’è la redenzione, la possibilità di cambiare».

I peccati più ricorrenti?

«Il lasciarsi trasportare dalla rabbia. Viviamo in un mondo molto frenetico».

Quanto guadagna un parroco?

«Riceviamo uno stipendio dall’Istituto per il sostentamento del clero, congruo alla vita di una persona. E poi c’è la generosità: offerte per la parrocchia, ma anche per il sacerdote».

Il sindaco, il parroco, il medico, il comandante dei carabinieri erano il punto di riferimento nei nostri paesi. È ancora così?

«Direi di sì, ma non per il medico: nei nostri paesi è già tanto, ormai, avere un medico di famiglia».

Il suo rapporto con i social?

«Sono su Facebook, Instagram e Tik Tok. Cerco di curare soprattutto i primi due. A me piace condividere quello che vivo, le cose belle, anche per rendere partecipi gli amici. Sono strumenti che vanno usati bene».

Che “lussi” si può concedere un sacerdote di 31 anni?

«Dipende da cosa intendiamo per lussi. Sicuramente ogni anno cerco di ritagliarmi del tempo per me. Mi piace molto viaggiare. L’anno scorso sono stato in Puglia con amici. E a settembre allo Juventus Stadium».

Si immagini protagonista di uno spot per un casting per nuovi sacerdoti. Quale messaggio sceglierebbe?

«Aiuto…».

Ci torniamo. Bergoglio o Ratzinger?

«Diversi carismi, diversi modi di approcciarsi alla fede. E la varietà è ricchezza».

Di Francesco cosa apprezza?

«La spontaneità. Il linguaggio anche molto semplice con cui riesce a trasmettere il messaggio del Vangelo. Di Benedetto XVI ricordo lo spessore teologico. Penso all’enciclica “Spe Salvi” che ho avuto modo di apprezzare nel mio percorso».

Maschio e femmina li creò. Celebrerebbe un matrimonio tra due persone dello stesso sesso?

«Matrimonio significa unione tra un uomo e una donna. Ma ognuno è libero di fare la scelta che ritiene migliore».

Cosa chiede alla Divina Provvidenza per il prossimo?

«Mi capita di venire a contatto con tante situazioni di povertà. Alcune materiali, e qui forse è più facile fare qualcosa, abbiamo due Caritas che funzionano molto bene, con tante persone che collaborano. Il lavoro. La pace. Che invochiamo sempre, nelle nostre preghiere. Ma la pace è qualcosa che dobbiamo chiedere sì al Signore, ma che dobbiamo impegnarci a realizzare anche nelle piccole cose di tutti i giorni. Però c’è anche tanta povertà spirituale, dal punto di vista umano, dei valori. Penso che agire su questa sia la chiave di volta per risolvere altri problemi».

E per don Giacomo cosa chiede?

«Mi auguro di avere sempre l’entusiasmo e la forza di aiutare le persone».

Torniamo allo spot.

«Ci provo. C’è una frase di Gesù che è molto emblematica, rivolta agli apostoli. Voi che avere lasciato la casa, gli affetti, gli amici, riceverete cento volte tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata