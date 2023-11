Alzheimer, via ai corsi per parenti e caregiver 

Dopo un mese e mezzo, riprendono i corsi di formazione per i familiari e i caregiver di persone con Alzheimer e varie forme di demenza, organizzati dall’associazione "Alzheimer Cagliari" con il patrocinio dell'assessorato delle Politiche sociali e la collaborazione di quello della Cultura. L'appuntamento è per oggi a Casa Pani, in via degli Scipioni 2, dalle 15.30 alle 17.30. L'obiettivo è sensibilizzare e informare al meglio sulla malattia e su come ci si deve comportare quando si devono assistere pazienti che ne soffrono.

