Alzheimer, nuovo corso per i caregiver 

I familiari e caregiver di persone con l'Alzheimer e varie forme di demenza, possono continuare a essere informati sulla malattia e su come ci si deve comportare, tramite gli incontri periodici che si svolgono a Monserrato, organizzati dall’associazione "Alzheimer Cagliari" col patrocinio dell'assessorato delle Politiche sociali e la collaborazione dell'assessorato della Cultura.

Il prossimo percorso formativo è in programma presso Casa Pani, in via degli Scipioni 2, domani, 27 settembre, dalle 16 alle 18. «La formazione dei caregiver è fondamentale. È una figura chiave che ha il compito di sostenere un congiunto in un momento difficile della propria vita, rimanendo spesso coinvolto nella sua fase di supporto. Occorre conoscere come affrontare al meglio la patologia del proprio assistito, come relazionarsi con lui e come sostenerlo», dice Stefania Putzu, presidente di Alzheimer Cagliari.

