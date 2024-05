Alzheimer e prevenzione, tavola rotonda nel centro sociale 

Domani nel centro sociale di Mamoiada, alle 17.30, avrà luogo un convegno dedicato a “Decadimento cognitivo, si può prevenire l’Alzheimer?”. L’iniziativa è inserita all’interno del progetto “Alzheimer Sardegna: Insieme per sostenere”, organizzato dall’Associazione malattia Alzheimer Sardegna e sostenuto per il secondo anno dalla Regione. L’appuntamento, voluto dell’assessora comunale Daniela Gregu, ospita Pina Ballore, presidente di Amas, e il geriatra Antonio Nieddu. Presenti l’associazione Unitre e la compagnia teatrale “L’asino vola” con una performance artistica. Per l’ingresso è preferibile prenotarsi ai numeri 3336750996 e 3495386310.

