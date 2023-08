Alzheimer e demenze,  un incontro formativo 

Proseguono a Monserrato i corsi di formazione psicoeducativi per caregiver e familiari di persone affette dalle varie forme di demenza.

Il prossimo appuntamento, il nono nel giro di pochi mesi, è per giovedì 24 agosto dalle ore 17 alle 19 presso Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani in via degli Scipioni 2. L'evento formativo è inserito nel calendario degli appuntamenti dell'agosto monserratino ed è curato dall’associazione "Alzheimer Cagliari" e organizzato dall'assessorato alle Politiche sociali.

