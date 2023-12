Alzano la voce anche i residenti: «Va bene tutelare bar e ristoranti, ma non si dimentichino i cittadini» 

Costretti a fare i conti con decine di posti auto cancellati (occupati dai tavolini di locali e ristoranti) e con la malamovida («chiusure prolungate dei locali, musica e baccano»), il provvedimento del Comune di Cagliari che punisce due locali del quartiere Villanova accusati di aver violato (due volte) il regolamento comunale ridà fiato alla loro battaglia contro il rumore. «Da sempre chiediamo solo che vengano rispettate le regole», dice Salvatore Pusceddu, presidente del comitato dei residenti del quartiere Marina “Rumore no grazie” del capoluogo. «Le regole sono una bussola, valgono per i residenti e devono valere anche per i titolari dei locali che soprattutto quando svolgono la propria attività nei centri storici hanno un grande impatto per le persone del quartiere. I regolamenti sono chiari, non c’è molto margine di interpretazione: quello che in questi anni è mancato è un sistema puntuale di controlli».

Cosa accade

Negli ultimi mesi, evidentemente però, qualcosa sta cambiando. Premesso che la stragrande maggioranza dei ristoratori le regole le rispetta, la scorsa estate a Cagliari ma anche in altre città e località dell’Isola sono stati diverse le violazioni contestate ai locali nell’applicazione del regolamento sui tavolini all’aperto. Soltanto ieri, nel capoluogo, ancora in centro storico, l’ultimo caso. «Non spetta a noi dire se una sanzione sia troppo severa o meno, giusta o ingiusta. Per questo esistono i regolamenti. Quello che invece noi vorremmo, ed è il motivo per cui lottiamo, è che adesso si facessero rispettare le regole in tutti i quartieri storici, come Marina, Stampace, Castello, dove il rumore prodotto dalle attività produttive mette in pericolo la salute dei residenti», dice ancora Pusceddu.

Più tutelati

Su un punto insistono tutti i comitati cagliaritani dei quartieri storici che per il 16 dicembre si sono già dati appuntamento per una plenaria sul «degrado» generato dalla movida. «Se accogliamo con favore chi viene sanzionato perché non rispetta le regole non è per una bieca vendetta», sottolinea Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere Stampace. «La gran parte dei ristoratori le regole le rispetta, ma ci sono ancora tanti che continuano indisturbati anche perché finora le modifiche apportate al regolamento comunale hanno aumentato gli spazi, vedi la possibilità di sistemare pedane e tavolini nei parcheggi», dice ancora. E poi aggiunge: «Adesso il Comune fa sapere che è sua intenzione modificare il regolamento sulle concessioni del suolo pubblico. Non sappiamo se sia una buona o una cattiva notizia. A ogni modo, se intende davvero farlo, perché non comincia a pensare alla possibilità che all’interno dei parcheggi sottratti ai residenti si utilizzino pedane amovibili, da utilizzare quindi solo d’estate e non anche d’inverno quando sono quasi sempre vuote? Questo significa condivisione, cioè rispetto per le attività che lavorano ma anche per i residenti che nel quartiere vivono. Se invece si pensa di modificare il regolamento solo per le esigenze delle attività produttive, dimenticando ancora i residenti, allora siamo punto e capo». ( ma. mad. )

