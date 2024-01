Alvei del fiume da ripulire, lavori a Barigau e Gusteri  

L’amministrazione comunale ha avviato i lavori di manutenzione dei corsi d’acqua. Si è partiti con la pulizia dell’alveo di un tratto del fiume Pardu in località Gusteri. Un’area ad alta vocazione agricola. Le opere sono finalizzate a garantire la protezione dei fondi e il corretto deflusso delle acque. I lavori nelle prossime settimane si sposteranno a Barigau per ripulire dalla vegetazione un tratto di alveo in prossimità di una porzione del fiume Pardu, tombato dopo la prima metà del secolo scorso. «È stata data priorità agli interventi che possono creare potenziali pericoli per la pubblica viabilità – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Carta – ovvero alle zone prossime alla provinciale 28 e alla statale 198». (fr.l.)

