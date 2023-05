Alunni tra boschi e archeologia 

Protagonisti sono i ragazzi di tutte le scuole dell’Isola, impegnati nei viaggi di istruzione, con percorsi e laboratori didattici a carattere naturalistico, storico ed archeologico che si svolgono tra Macomer, i boschi del territorio e nei centri storici. L’iniziativa è della cooperativa Esedra, che gestisce i viaggi del trenino verde e organizza escursioni. «L’obiettivo è quello di promuovere esperienze concrete sul campo, coinvolgendo gli alunni delle scuole di tutta l’Isola, agevolando il processo di apprendimento - dice Rossana Muroni, presidente della coop - mettiamo a disposizione i 25 anni di esperienza maturata nel campo dei servizi per il turismo culturale e ambientale, proponendo attività a misura di bambino, organizzando i viaggi di istruzione e adattandoli alle esigenze degli alunni e degli insegnanti».

Le visite

Sabato scorso è stata la volta degli alunni dell’istituto Michelangelo di Cagliari, che hanno trascorso una giornata nel sito archeologico di Tamuli e nel museo etnografico. L’iniziativa sta avendo interessanti risvolti economici, visto che le scolaresche poi si fermano nei ristoranti cittadini. Sono arrivati le scuole di Cagliari, Nuoro, Sassari, dell’Ogliastra, di Santa Teresa di Gallura. Per queste attività sono stati prescelti i centri storici di Macomer e Bosa, i boschi di Badde Salighes e del monte Sant’Antonio, i siti archeologici di Tamuli, Filigosa, Santa Barbara e il museo etnografico delle arti antiche.

«Sono luoghi che raccontano storie - dice Rossana Muroni - servono come sfondo reale alle scene delle storie fantastiche, dove apprendere diventa più facile». Le scuole possono scegliere laboratori quali “Scavando nella preistoria”, “NaturaArcheoOrienteering”, “Le arti antiche”, “Intrecci di lana”, “Mani in pasta”, “Caccia al libro”, i tour archeologici, esperienze virtuali e tanto altro. «Si tratta di una serie di itinerari - dice Rossana Muroni - con attività e laboratori didattici che mirano ad avvicinare i ragazzi alla storia e alla natura. Ogni volta che portiamo con noi bambini e ragazzi a far conoscere il nostro territorio è una grande soddisfazione».