Orgosolo.
13 dicembre 2025 alle 00:07

Alunni oggi a lezione di canto a tenore 

Oggi nelle scuole medie di Orgosolo e Ottana si svolgono i laboratori del progetto Amparu, ideato dall’Isre per valorizzare il canto a tenore.

Le due comunità sono beneficiarie del programma finanziato dalla Regione e promosso da un raggruppamento di oltre 300 cantori appartenenti alle associazioni Tenores Sardigna e Boches a Tenore. Il tutto in sinergia con il coordinamento Campos delle arti poetiche e musicali di tradizione orale della Sardegna.

Ospiti dei ragazzi di Orgosolo il tenore Supramonte con Francolino Davoli, Michele Battaccone, Ciriaco Buesca e Anania Manca insieme Simona Mameli di Mamoiada. A Ottana scuole aperte al tenore Santa Maria con Gian Marco Serra, Simone Carta, Pier Paolo Lai, Giovanni Zedde e con l’esperto Antiogu Milia.

I laboratori scolastici sono iniziati giovedì a Lodè con Enedina Pau e i cantori del tenore Sant’Antoni «Con Amparu - spiega Diego Pani, responsabile tecnico scientifico del progetto - non si intende musealizzare la tradizione ma garantirne la vitalità nei suoi contesti d’origine». (g. i. o.)

