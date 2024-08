Alunni in scuole più accoglienti e riqualificate energeticamente 

Dal 12 settembre, con l’inizio del nuovo anno scolastico, gli alunni dell’istituto comprensivo di Arbus potranno tornare sui banchi delle loro scuole, nelle vie Cavallotti e Costituzione, con la maggior parte dei lavori terminati, dopo un agosto movimentato. Ad annunciarlo è l’assessore ai Lavori pubblici, Alessandro Pani: «Consegniamo gli edifici della materna, della primaria e secondaria di primo grado più accoglienti, soprattutto più sicuri e riqualificati energeticamente. Gli interventi nell’insieme interessano la manutenzione straordinaria per migliorare l’isolamento termico, l’impianto d’illuminazione esterno e interno, il rifacimento dei servizi igienici, la sostituzione di alcuni infissi e altre piccole opere che rendono gli ambienti più sani e a misura di studenti, oltre al fatto che migliorano la qualità e la funzionalità degli spazi liberi».

Nello specifico si tratta di un progetto che impegna 95.464 euro, fondi della Regione per interventi urgenti di edilizia scolastica, affidati all’esterno. Per tutte le opere non previste è stata determinante la collaborazione degli otto lavoratori del progetto Lavoras. Sono stati loro a rifare i cornicioni dell’infanzia di via Cavallotti, in questo caso un’urgenza in nome della sicurezza, evitando così la caduta di calcinacci e di mattoni.

RIPRODUZIONE RISERVATA