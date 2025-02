Alunni in maschera per la grande sfilata  

Oltre seicento studenti hanno partecipato ieri mattina alla sfilata organizzata dalla Pro loco. Il corteo delle maschere è partito dal parco Matteotti sfilando da via Beethoven a via Turati, da via Alghero a via San Benedetto, da via Fieramosca a via Perdalonga: in tantissimi per l’evento del giovedì grasso. C’erano studenti che portavano fieri la maschera della pace e poi quelli vestiti da api, dalmata della Carica dei 101, da orologi, hippy, indiani, antichi egizi e Mario Bros. Tutti accompagnati dal ritmo incalzante dei tamburi del Comitato Villaggio Pescatori di Cagliari. ( g.da. )

