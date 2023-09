Alunni in classe tra lavori e disagi 

Prima campanella e prevedibili disagi. Il ritorno tra i banchi di scuola per gli studenti degli istituti comprensivi cittadini è iniziato ieri e si completa oggi. A Oristano i primi a rimettere lo zaino sulle spalle sono stati gli iscritti della primaria di via Solferino e quelli della secondaria di primo grado di piazza Manno.

I disagi

Qui, oltre all’emozione per il nuovo inizio, anche qualche protesta per le difficoltà nell’accesso all’edificio a causa dei lavori di riqualificazione della piazza. Per limitare al massimo i disagi, nelle scorse settimane il Comune ha predisposto due varchi pedonali: in via Cagliari e in vico Episcopio. Una prima circolare della scuola, però, indicava come unica via di accesso quella in prossimità della rotonda. «Già ieri mattina abbiamo effettuato un sopralluogo con l’ufficio Tecnico e quello alla Pubblica istruzione - fa sapere l’assessore alla Cultura, Luca Faedda - La dirigente ha già emesso una nuova circolare in cui si dispone l’ingresso da vico Episcopio per le quattro prime. Gli studenti delle seconde e terze classi passeranno da via Cagliari».

Una soluzione che non piace a tutti, molti genitori avrebbero preferito scegliere autonomamente l’accesso più agevole. «Cercheremo di limitare al massimo i disagi - va avanti Faedda - e per garantire la sicurezza dei ragazzi presidieremo maggiormente l’area duramente i momenti più critici, al suono della prima e dell’ultima campanella».

A partire da oggi entrerà in funzione il servizio scuolabus, mentre per la mensa si dovrà attendere a lunedì prossimo.

Lavori in corso

L’anno scolastico 2023-’24 sarà segnato da numerosi cantieri negli edifici scolastici. In via Amsicora, sede della scuola primaria “Sacro Cuore”, le impalcature sono già state allestite. Due gli interventi in programma: uno da 457mila euro (finanziato con 320mila euro dal Ministero dell’Istruzione e dalla Regione nell’ambito del Piano triennale Iscol@ e con 137mila euro a valere sul bilancio comunale tramite mutuo) prevede l’adeguamento strutturale e opere di miglioramento antisismico. L’altro da 163mila euro riguarda la rimozione e la sostituzione della copertura contenente cemento amianto.

Rimanendo sulla stessa via, fanno sapere dal settore Lavori pubblici del Comune, si interverrà sull’istituto Frassinetti con l’obiettivo di completare i lavori avviati nel 2021, all’indomani dell’improvvisa chiusura della sede che ospitava la Media “Grazia Deledda”.

Opere al via

In fase di aggiudicazione il progetto da 315mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento normativo della scuola primaria di via Bellini. Il progetto prevede la realizzazione del controsoffitto sul solaio del piano terra e la sostituzione dell'attuale impianto di illuminazione.

Infine l’asilo nido di via Satta: per dare il via ai lavori da 752mila euro (già consegnati) che consentiranno di portare da 30 a 60 gli attuali posti, occorre attendere la riapertura del centro sociale di Torangius e il trasferimento della ludoteca che dal 2017 è ospitata nell’edificio all’angolo di via Cagliari.

