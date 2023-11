Alunni in campo  per la Giornata degli alberi 

Ieri le amministrazioni comunali di Oristano e Marrubiu hanno organizzato manifestazioni per la “Giornata nazionale degli alberi” con protagonisti i giovani.

Nel capoluogo, precisamente nell’area verde della scuola elementare del Sacro Cuore, su iniziativa dell’assessorato all’Ambiente e dell’Istituto comprensivo 3, con la collaborazione di Forestas e del Ceas Aristanis,gli alunni hanno messo a dimora 140 nuove piante di fillirea, lentisco, mirto, corbezzolo, alloro e roverella; una per ogni nato nel 2022.

Stesso lavoro nel giardino della scuola dell'infanzia e nel parco di Zuradili dove i ragazzi della scuola secondaria di Marrubiu con il Corpo Forestale hanno messo a dimora le piantine. Nel pomeriggio poi, in occasione della “Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”, i bambini della primaria hanno incontrato l'artista Maria Jole Serreli per parlare di riciclo dei materiali. Infine venerdì, nei locali di via Gramsci, si terrà un laboratorio aperto a tutti i bambini con l’associazione Is Giogus. ( n. s. )

