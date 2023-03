Alunni in aula dopo Pasqua 

La ditta Sicurtecto di Cusano Milanino ha già iniziato i lavori di messa in sicurezza della scuola media “Pietro Borrotzu”, chiusa dopo lo sfondellamento del soffitto di un’aula con centinaia di ragazzi costretti a trasferirsi tra il plesso del Mereu e la scuola di via Tolmino, in un altro quartiere.

«È un inizio - afferma l’assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Beccu - per quell’istituto ci vorrebbe ben altro intervento, soprattutto nell’impianto di riscaldamento». L’intervento è stimato in 400 mila euro.

Con l’avvicinarsi della primavera si affaccia un tiepido sole per le scuole cittadine: nella media Borrotzu di via Gramsci, chiusa prima di Natale per sfondellamento e caduta di calcinacci, sono già iniziati i lavori di messa in sicurezza grazie ai 200 mila euro di fondi comunali. Presto inizieranno anche quelli strutturali per l’istituto “Ferdinando Podda”, che si riapproprierà di molte aule oggi inagibili. Il Comune ha reperito dalla Regione 150 mila euro.

Il cantiere

I lavori dovrebbero essere conclusi entro le vacanze di Pasqua per permettere il ritorno degli alunni nel loro istituto.

L’amministrazione Soddu ha reperito dal fondo di riserva i 200 mila euro necessari per la messa in sicurezza della scuola.

La necessità dei lavori era stata certificata dalla Secured Solutions dopo le verifiche successive al crollo. Nel report di controllo e dopo le indagini svolte in tutta la scuola la società aveva evidenziato che «la maggior parte dei solai del plesso scolastico preesistenti alla ristrutturazione, e non oggetto della stessa, presenta una pericolosità generale medio/alta e si prescrive di porre in atto tutti gli accorgimenti volti alla tempestiva messa in opera di sistemi atti a contenere la caduta degli elementi intradossali da estendersi all’intera superficie dei solai segnalati».

L’impegno

«Si è trattato di un intervento che non era programmato - ammette Beccu - i lavori sono già in corso, speriamo che dopo Pasqua si possa permettere ai ragazzi di tornare nella loro scuola. La situazione degli altri istituti scolastici comunali la stiamo affrontando con la programmazione di Iscol@, si tratta di interventi da 25 mila euro per volta. Quello che più preoccupa è la scuola “Ferdinando Podda”, dove ci vorrebbero 400 mila euro per l’impianto di riscaldamento, è vecchio. I dipendenti comunali sono riusciti a tamponare le emergenze e andare avanti in questo inverno». Ma al Podda, la scuola di Grazia Deledda o Attilio Deffenu presto riapriranno alcune aule. «La Regione - spiega Beccu - ha previsto in finanziaria 150 mila euro».

Altri interventi sono stati eseguiti nella scuola dell’infanzia di Sant’Onofrio. «Abbiamo trovato le risorse per gli arredi - spiega l’assessora all’Istruzione Fausta Moroni - e presto inizieranno anche i lavori nella primaria di Furreddu, è programmato un adeguamento sismico e antisfondellamento, sarà in costanza di servizio, gli alunni si sposteranno da un’aula all’altra».

