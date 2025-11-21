Alunni-giardinieri della loro scuola 

Diciannove scuole coinvolte, e 1.700 studenti che per due settimane diventeranno dei piccoli giardinieri con la missione di abbellire cortili e giardini intorno ai plessi scolastici cittadini. Il Comune festeggia così la Giornata nazionale degli alberi, puntando sull’educazione ambientale e coinvolgendo gli alunni dell’infanzia, e delle scuole elementari e medie, fra momenti di giardinaggio, approfondimenti sull’ecologia, merenda a chilometro zero offerta da Coldiretti e Distretto rurale Sant'Isidoro, e una piccola pianta aromatica in regalo da portare a casa per tutti gli alunni.

Prima tappa

Ieri mattina la prima tappa nella scuola dell’infanzia di via Milano, poi nella primaria di via Vico. A dare supporto tecnico gli agronomi della ditta che si occupa del verde pubblico in città, che dopo aver spiegato alcuni “segreti" del mestiere hanno coinvolto gli alunni nella fase pratica di piantumazione. Nuovi alberi, oltre a quelli delle scorse edizioni, che ora gli studenti - insieme a insegnanti e personale scolastico - dovranno curare durante l'anno scolastico. Una mattinata ecologica sino alla merenda a base di frutta per incoraggiare i più piccoli verso scelte alimentari equilibrate e sane. «I numeri parlano chiaro: la Festa degli alberi piace, coinvolge e lascia un segno», il commento del sindaco Graziano Milia che ieri mattina ha voluto essere presente nella scuola di via Vico. «Ed è proprio questo riscontro positivo che ci motiva a proseguire su questa strada, continuando a investire sull’educazione ambientale e sul futuro dei nostri ragazzi. La loro curiosità è straordinaria: si nota nell’interesse con cui ascoltano, nella naturalezza con cui comprendono il valore di un gesto semplice come piantare un albero. Per loro, abituati a trascorrere la giornata al chiuso, questa esperienza all’aperto è stimolante, educativa e anche divertente».

La mission

Missione studenti-giardinieri per due settimane. L’iniziativa proseguirà infatti, con cadenza quotidiana, in altre diciannove scuole cittadine, dal centro al litorale. «Ogni anno rinnoviamo la proposta agli istituti scolastici e, puntualmente, l’adesione cresce», sottolinea l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «È un momento prezioso di condivisione e sensibilizzazione, che accompagna le nuove generazioni nella tutela e nel rispetto dell’ambiente. La giornata è, a tutti gli effetti, una festa: bambini e ragazzi partecipano attivamente, dai lavori preparatori svolti in classe con i docenti fino al momento collettivo, in cui l’intera comunità scolastica riflette sull’importanza del mondo che ci circonda». Presenti anche la presidente del Consiglio Rita Murgioni, e la presidente della commissione Pubblica Istruzione Ketty Giua.Educazione ambientale rivolta ai più piccoli, ma non solo: di recente il Comune ha completato il primo progetto di forestazione urbana che ha coinvolto Pitz’e Serra e Quartello, sino al litorale, con 1.500 nuovi alberi e altrettanti arbusti autoctoni.

