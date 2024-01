Alunni, genitori e prof in piazza per rivendicare l’autonomia perduta 

Studenti nuovamente in piazza a Nuoro per protestare contro il piano di dimensionamento scolastico provinciale approvato dalla Regione. A sfilare ieri, bambini genitori e insegnanti dell’istituto comprensivo “Grazia Deledda” che, secondo la normativa, costituirà una delle autonomie soppresse e verrà accorpato al Maccioni.

I millecento studenti coinvolti nella decisione ieri hanno dato via a un corteo per le vie della città. Una manifestazione arrivata sino al palazzo del Governo dove una delegazione, guidata dal dirigente, Andrea Antonio Fadda, e dal presidente del consiglio di istituto, Giuseppe Dessena, sono stati ricevuti dal prefetto Giancarlo Dionisi. Tra i rischi segnalati una contrazione del personale docente e Ata che dovrà rispondere alle esigenze educative di allievi tra i 3 e i 14 anni, con evidenti ripercussioni sulla continuità didattica. Dionisi ha sottolineato che scriverà all’assessore Andrea Bianchareddu e al commissario Costantino Tidu, per ribadire, ancora una volta, il monito proveniente dal ministro dell’Istruzione che ha chiesto di prestare «attenzione alle famiglie, alle scuole e ai territori. La scuola ricopre un ruolo decisivo nella formazione dei cittadini adulti di domani, una corretta razionalizzazione della rete scolastica deve necessariamente ispirarsi anche ai valori di crescita culturale, benessere economico».

