Alunni fragili, l’inclusione passa dallo sport 

Anche l’istituto comprensivo Maria Lai partecipa al progetto “Inclusiva...mente, percorsi di sport e inclusione scolastica”, finanziato dalla Regione e pensato dall’associazione “Giocaus impari sport e divertimento”, che si occupa di inclusione sociale a favore delle categorie fragili. Lo scopo è quello di intervenire sulla vita di relazione e la vita sociale di bambini con disabilità rendendoli sempre più partecipi e coinvolgendo direttamente chi quotidianamente interagisce con loro, ossia i compagni di classe e gli insegnanti.

Nella scuola primaria di via Firenze i bambini sono seguiti da Diego Dessalvi che con la sua energia contagiosa e il suo entusiasmo, si connette facilmente con bambini e coinvolge gli insegnanti che assieme a lui portano avanti il progetto.«Dessalvi ha un talento naturale per ispirare e motivare i suoi atleti» spiega la professoressa Elisabetta Fois, «infondendo in loro un senso di fiducia e determinazione. Attento all’inclusività e alla diversità, pronto ad adattare gli esercizi per i bambini con sfide fisiche o fornire un sostegno e un incoraggiamento extra a coloro con differenze nell’apprendimento. Si assicura che ogni bambino si senta valorizzato e incluso. Sotto la sua guida, i bambini di tutte le abilità imparano non solo le abilità sportive ma anche importanti lezioni di vita sul lavoro di squadra, la resilienza e l'accettazione».

