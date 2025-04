Alunni disabili, bonus accompagnamento 

Un contributo una tantum per il trasporto scolastico degli alunni diversamente abili. Il voucher è destinato alle famiglie residenti a Quartu che, non potendo usufruire dello scuolabus comunale, accompagnano i figli nei rispettivi plessi scolastici, sia all’interno del territorio comunale che nelle città vicine. «Per la prima volta a Quartu viene attivato un sostegno economico diretto alle famiglie con figli disabili che frequentano la scuola. È una misura concreta, pensata per alleviare le difficoltà di chi si prende cura di bambini e ragazzi con disabilità, spesso dovendo organizzare autonomamente il trasporto scolastico», spiega l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta. «Il contributo una tantum, che può arrivare fino a 700 euro, è un segnale importante: non lasciare sole le famiglie, supportare il loro impegno quotidiano. È un aiuto che, pur non risolvendo tutto, per la prima volta apre un percorso di attenzione istituzionale verso un’esigenza reale e diffusa». Il contributo può essere richiesto solo online - tramite accesso con identità digitale - entro il 28 aprile: alla domanda è necessario allegare la certificazione di disabilità, il documento d'identità del richiedente e, se indicato in domanda, anche quello dell’altro genitore. ( f. l. )

RIPRODUZIONE RISERVATA