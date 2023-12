Alunni diabetici: corso di formazione per docenti 

Prosegue il corso di formazione per il personale delle scuole di Quartu, finalizzato a migliorare l’inclusione dei bambini e ragazzi con diabete nelle attività didattiche. Un progetto sperimentale organizzato dall’associazione Operatori sanitari di diabetologia italiani e da Diabete Zero, con il patrocinio e il contributo del Comune, che nei giorni scorsi ha fatto tappa nell’Istituto comprensivo 5, il secondo appuntamento nel giro di poche settimane.

Durante gli incontri viene spiegato come affiancare questi alunni nella gestione di eventuali crisi ipo e iperglicemiche, e nella verifica del monitoraggio della glicemia. «Il progetto che stiamo portando avanti a Quartu con l’Osdi fa da apripista a un’iniziativa di più ampio respiro: sta per partire, con gli stessi obiettivi, un corso regionale di formazione di dirigenti, docenti e personale scolastico rivolto a tutte le scuole della Sardegna, che coinvolgerà noi, l’Osdi, l’associazione Medici Diabetologici, l’agenzia formativa Photochrome Med e il Ministero dell’Istruzione», anticipa il presidente di Diabete Zero Francesco Pili. «Nel frattempo, in attesa del corso regionale, le scuole di Quartu hanno la possibilità di migliorare il benessere degli alunni con diabete ma anche dei loro compagni e di tutto il personale scolastico». (f. l.)

