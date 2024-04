Alunni di Villanova a lezione nel mulino quasi centenario 

Lezione speciale al “Mulino Demurtas” di Villagrande per gli alunni e le insegnanti della scuola primaria di Villanova nell’ambito del progetto “Dal grano al pane”. Ad accoglierli le titolari Nandina e Maria Grazia Demurtas che hanno illustrato la storia del mulino - nel 2030 compirà 100 ann - e il processo produttivo. Successivamente gli alunni hanno potuto manipolare le diverse farine. Gli alunni hanno donato un cartellone realizzato a scuola ricevendo in cambio la farina che verrà utilizzata a conclusione del progetto “Con le mani in pasta a scuola con le nonne”. Importanteanche la visita al vecchio mulino della famiglia Sette, distrutto quasi del tutto dall’alluvione 2004.

