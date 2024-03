Alunni delle Medie a Valencia: sette giorni con l’Erasmus plus 

La scuola barbaricina guarda al futuro con iniziative di rilievo. Nei giorni scorsi 23 ragazzi delle Medie di Fonni e Mamoiada, con i loro insegnanti, hanno fatto ritorno da Valencia, dove hanno partecipato ad un progetto finanziato con i fondi europei dell’Erasmus plus. Una settimana di scambi con i coetanei spagnoli per fortificare la cultura europea, migliorare la capacità linguistica e avere nuove consapevolezze. Ennesimo programma innovativo per l’istituto comprensivo: negli anni scorsi, a partire alla volta del Nord Europa erano stati proprio gli insegnanti, confrontandosi con i loro colleghi sulle innovazioni della scuola.

Lo racconta sui social la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, soddisfatta per il percorso svolto da giovani e docenti: «I nostri ragazzi hanno la fortuna di studiare in una scuola di professionisti, dove gli insegnanti e una preside appassionati riescono a far guardar loro il mondo con uno sguardo al futuro. Oltreché con quella voglia di imparare cose nuove che dovrebbe essere l’obiettivo più grande. La scuola che ci piace è questa, ed è la nostra scuola». Orgogliosa la preside Tania Testoni: «Già da ottobre 2019, la nostra scuola ha ottenuto l’accreditamento Erasmus nel settore istruzione scolastica, che puntiamo a confermare oltre la scadenza di dicembre 2027. Siamo soddisfatti dell’iniziativa spagnola e siamo al lavoro per prossimi progetti».

