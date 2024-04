Alunni-consiglieri per un giorno 

Gli studenti delle classi quarte del De Castro-Contini di Terralba hanno trascorso una giornata didattica al palazzo comunale, accolti dal sindaco Sandro Pili e dai membri dell’amministrazione. L’obiettivo era approfondire l’educazione civica e comprendere il funzionamento delle istituzioni locali. I ragazzi hanno potuto vedere da vicino gli uffici, hanno discusso dei servizi pubblici e approfondito le peculiarità del ruolo di sindaco, Giunta, Consiglio comunale e segretario generale. Il sindaco Pili insieme agli assessori ha presieduto una riunione per deliberare su un progetto pilota di sostenibilità ambientale. Il progetto, in collaborazione con il Consorzio di bonifica, riguarda il riutilizzo delle acque reflue per l'irrigazione. Subito dopo i ragazzi hanno simulato una seduta del Consiglio dove hanno discusso il progetto e lo hanno deliberato. «La scuola svolge un ruolo fondamentale nella formazione dei nostri giovani e soprattutto di quelli che saranno i futuri cittadini della comunità -hanno dichiarato il sindaco Pili e l’assessora alla Pubblica istruzione Roberta Cicu- Per questo motivo abbiamo aderito volentieri alla proposta educativa che ci è stata presentata dall’istituto De Castro». ( n.s. )

