Alunni alla scoperta delle api, bee hotel accanto alle scuole 

A Macomer via al progetto “Apri e ambiente” con alunni delle prime medie e delle quinte elementari dell’istituto Caria. È proposto dal Rotary club di Macomer, con l’associazione “Il Bugno”, la scuola e Forestas. L’iniziativa è stata presentata in un laboratorio delle elementari di via Roma. Accanto alle scuole saranno presto realizzati i cosiddetti “bee hotel”, piccoli rifugi per le api. Spiega Angioletto Serra del Rotary club: «L’idea è nata dopo l’incendio nel Montiferru». Per “Il Bugno” presenti Dario Mura e Cristian Fadda. «Un grande progetto - dice l’insegnante Filomena Colleo - per sensibilizzare bambini e ragazzi a un uso sostenibile dell’ecosistema». (f. o.)

