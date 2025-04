Alunni al museo alla scoperta dell’archeologia 

Apertura extra per il museo archeologico Semù di via Dante, a Selargius, che mercoledì pomeriggio ha spalancato le porte agli studenti dell’Istituto comprensivo 1. Un piccolo passo in avanti nel piano di rilancio della struttura comunale di via Dante aperta per poche ore alla settimana.

«I 23 allievi della scuola secondaria di primo grado sono stati attentissimi alle spiegazioni dell’archeologa Maria Antonietta Atzeni, che ha permesso loro di fare un salto nel passato scoprendo i segreti dell’età prenuragica attraverso i reperti ospitati nella struttura museale e le coinvolgenti spiegazioni», spiega lo stesso sindaco Gigi Concu nella sua pagina Facebook a nome anche dell’assessora alla Cultura Sara Pilia. In prima linea ci sono le docenti Maria Antonietta Schiavone e Ivana Sanna che guidano il progetto "A spasso nel tempo”, inserito tra le attività extrascolastiche del Ministero dell'Istruzione e del merito, coordinato dalla dirigente Patrizia Fiori e dalla professoressa Margherita Sulas.

