Alunni al cinema: «Un’occasione di crescita sociale» 

“Il cinema per la scuola e per tutti” è il progetto speciale destinato all’istituto “Ermanno Cortis” promosso dalla giunta comunale che ha stanziato tre mila euro per regalare una giornata al cinema de Le Vele alle alunne e agli alunni quartuccesi.

L’iniziativa è rivolta a 132 alunni della scuola dell’infanzia, a 309 della scuola primaria e ai 235 iscritti della scuola secondaria di primo grado. Tra le pellicole proposte la Giunta ha scelto: “Wonka”, per le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Il film scritto e diretto da Paul King è basato sullo straordinario protagonista di “La fabbrica di cioccolato”, il romanzo per bambini più iconico dell’autore Roald Dahl. “Mary e lo spirito di mezzanotte”, è stato, invece, scelto per le classi dell’infanzia e della primaria. Dal romanzo “La gita di mezzanotte” di Roddy Doyle, un poetico racconto di formazione che mette a confronto quattro generazioni di donne irlandesi.

«Il cinema ha sempre saputo raccontare i grandi temi dell’esistenza ed è per questo un efficace strumento pedagogico in sintonia con il nostro tempo», ha detto il sindaco Pietro Pisu. «Per gli studenti diventa un’occasione per sviluppare una coscienza civile e sociale e per riflettere sulle reali priorità della nostra società quali il diritto all’istruzione, dell’infanzia, dell’adolescenza, dei diritti umani e l’inclusione sociale». (fr. me.)

