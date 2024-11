Alunni a teatro, un successo 

Quasi 200 ieri i bambini al San Bartolomeo a Meana Sardo per la rassegna “Festa del teatro” dedicata alle scuole del territorio. Un pienone per il primo di una serie di eventi, organizzati dal Comune in collaborazione con il Cedac Sardegna, che ha coinvolto gli alunni delle primarie di Meana, Atzara, Sorgono, Ortueri, Tiana, Austis e Teti, pronti a lasciarsi trasportare dalla magia del palcoscenico. A catturare l’attenzione “Storia del gatto che imparò a volare”, nuovissima produzione dell’associazione “Istranzos de domo” che, attraverso una reinterpretazione di un famoso racconto di Luis Sepulveda, ha solleticato la curiosità e la fantasia dei piccoli. Una lezione diversa in cui gli sguardi attenti e le risate hanno accompagnato la rappresentazione, terminata in un fragoroso applauso. (l. c.)

