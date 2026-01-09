VaiOnline
Sestu.
10 gennaio 2026 alle 00:11

Alunni a lezione tra umidità e calcinacci 

Nella scuola Gramsci-Rodari cede l’intonaco. I genitori: «Intervenite» 

Lezioni “umide”, nell’Istituto Comprensivo Gramsci Rodari di Sestu, nel plesso di via Torino. Tutta colpa delle infiltrazioni d’acqua dal tetto. Chiazze di umidità, gocce d’acqua che cadono dal soffitto insieme a pezzi d’intonaco. Una situazione che non fa dormire sonni tranquilli ai genitori: «Abbiamo segnalato già da un anno questo vergognoso stato della scuola», racconta il rappresentante dei genitori, Alessandro Mura. Due piani, con una facciata dipinta di vari colori, alcuni dei quali sbiaditi, l’edificio delle medie è di proprietà comunale, ed è uno delle più antiche strutture scolastiche di Sestu, risalente agli Anni Sessanta: «Mi ricordo quando andavo a scuola qui, ora ci va mio nipote», dice Antonella Manunza, 59 anni.

L’istituto

Attualmente ospita alcune classi della secondaria di primo grado, e il problema riguarda soprattutto un’aula, al secondo piano, dove fanno lezione i ragazzi di una terza classe. «Mia figlia mi ha raccontato che l’acqua gocciolava sui banchi», riprende Alessandro Mura, «e che la chiazza d'acqua si avvicina sempre di più alla lampada della luce». E poi: «Sulla porta da qualche giorno c’è un cartello con la scritta “attenzione, pavimento scivoloso”, e hanno pure dovuto mettere i banchi in una maniera tale che non cadessero le gocce in testa ai ragazzi», continua Marianna Tibosini. «Siamo profondamente preoccupati per l’incolumità dei nostri figli», è il commento di Rosanna Casula, «ci dev’essere un intervento immediato da parte di chi è di competenza, o si aspetta che accada un incidente?». Che si tratti di un disagio o di un potenziale pericolo, in ogni caso la pazienza è agli sgoccioli: «Ne abbiamo parlato anche con i docenti e abbiamo deciso di farci sentire», spiega Mura.

La dirigente

La situazione è ben nota anche alla scuola e al Comune. «Purtroppo non è la prima volta che queste infiltrazioni si presentano, l’edificio è piuttosto vecchio», ammette la dirigente scolastica, Alessandra Patti. «Il Comune era già intervenuto lo scorso anno e ora l’abbiamo informato nuovamente».

Il Comune

«I nostri uffici sono informati. Ho chiesto verifica urgente ai fini di un intervento di ripristino», risponde l’assessore ai Lavori Pubblici, Emanuele Meloni, mentre la sindaca Paola Secci assicura: «La sicurezza di studenti e personale scolastico è molto importante per noi», conclude la sindaca Secci. «Interverremo sicuramente il prima possibile».

