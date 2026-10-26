Alunni a lezione di educazione stradale 

Imparare le regole della strada giocando, alla guida di piccole auto elettriche, in bici, o vestendo i panni di pedoni e vigili. Torna anche per l’anno scolastico 2026/27 il progetto di educazione stradale Carreralonga, promosso dal Comune e finanziato con i proventi delle sanzioni agli automobilisti.

Quest'anno l’iniziativa è rivolta alle classi quinte della scuola primaria di tutti gli istituti comprensivi cittadini, per un totale di circa 200 studenti quartesi coinvolti.«Siamo felici di proseguire un progetto che dimostra come la sicurezza stradale si costruisca prima di tutto sui banchi di scuola: attraverso il gioco bambine e bambini imparano il rispetto degli altri, diventando cittadini consapevoli», dice l’assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini. «Educare alla mobilità sicura significa lavorare oggi sulle abitudini di chi vivrà le strade domani: destinare i proventi delle sanzioni a Carreralonga è un modo coerente di restituire quelle risorse alla comunità», aggiunge l’assessora alla Mobilità sostenibile Romina Mura.

«La sicurezza si costruisce con le infrastrutture ma anche con la cultura del rispetto tra pedoni, ciclisti e automobilisti. Insegnare ai più piccoli a muoversi a piedi e in bici in modo consapevole», conclude, «è un investimento sulla città più sostenibile e a misura di tutti». (f.l.)

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