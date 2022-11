Alunna disabile senza ascensore 

L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità è un principio fondante dell'istruzione in Italia sancito dalla costituzione. Un obiettivo perseguito attraverso un intensa e articolata progettualità non sempre facile da raggiungere anche per motivi burocratici, come succede al liceo scientifico di Sorgono, dove un alunna diversamente abile non può accedere a tutte le attività che vi si svolgono.

Penalizzata

A impedirle di vivere appieno la scuola, l'impossibilità di usare l'ascensore per la mancanza di autorizzazioni da parte della Provincia. La situazione non si sblocca da settembre nonostante i solleciti da parte del dirigente scolastico e degli insegnanti come spiega la professoressa Maria Giuseppina Loi, docente di lettere e referente per la disabilità presso l'Istituto. «La ragazza -racconta l'insegnante- con la sua carrozzina viene a scuola con entusiasmo ma non può godere di alcune specifiche attività, normali per i suoi compagni, ma barriere insormontabili per lei. Non può seguire le assemblee di istituto, non può assistere alle conferenze né andare in palestra. Non lo può fare perché non può usare l'ascensore che, paradossalmente, è collaudato e in ottime condizioni ma non può essere messo in azione perché manca la firma di un ingegnere. Ho speso mattinate per contattare chi di dovere -continua l'insegnante- ditte, uffici della provincia di Nuoro, funzionari. Vari sono stati i solleciti ma la mia voce, nonostante l'azione dello stesso dirigente scolastico, cade nel vuoto come nel vuoto si perdono i desideri della mia alunna che attende con pazienza. Come faccio- si chiede infine sconsolata la docente- a parlare di sostenibilità, di diritti, di uguaglianza in una classe in cui nella pratica sono solo parole?».

La battaglia continua

La mancanza di risposte però non scoraggia la scuola La stessa professoressa Loi con un accorata lettera, si è rivolta all'Ufficio per le politiche in favore delle persone disabili, la struttura di supporto di cui si avvale il Ministero per le Disabilità. L'ultima carta da giocare su cui poggiano le speranze di vedere finalmente garantito il diritto ad una scuola inclusiva.