«Alunna disabile, la scuola ha garantito tutti» 

La preside dell’Istituto comprensivo “Randaccio-Tuveri-Don Milani”, Giovanna Porru, respinge le accuse mosse da Alessandra Erika Obinu, mamma di una bimba disabile che frequenta la quarta primaria di via Venezia, secondo la quale la figlia sarebbe rimasta «senza il pieno supporto della docente di sostegno, perché quest’ultima ha dovuto vigilare gli alunni perché i docenti erano in sciopero. Non solo quelli di quarta, ma anche la prima, poiché lì mancava una maestra».

La preside chiarisce: «Il 5 maggio era previsto uno sciopero nazionale del personale scolastico, di cui sono state informate, tramite circolare pubblicata sul sito della scuola, tutte le componenti della comunità scolastica. Nella stessa giornata si svolgevano le prove nazionali invalsi. La scuola», precisa, «ha garantito la vigilanza di tutti i minori presenti a scuola con le risorse disponibili, considerata anche l’impossibilità di sostituire gli scioperanti a tutela del diritto di sciopero. L’insegnante di sostegno non è dell’alunno disabile bensì docente di sostegno all’intera classe, con il compito di favorire situazioni didattiche, formative e relazionali, mirate a realizzare l'integrazione in piena contitolarità con i docenti curricolari. L’insegnante di sostegno non ha sostituito alcun docente di classi diverse da quella assegnatale».

