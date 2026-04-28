«Altrove non l’avrei vinta» 

«Se fossi stato in un altro posto, questa partita non l'avrei vinta. Il pubblico sardo mi ha aiutato tantissimo». In questa frase c'è tutto il pomeriggio cagliaritano passato da Matteo Berrettini, che ha esordito sul Centrale del circolo di Monte Urpinu superando il primo turno dell'Atp Challenger 175. L'azzurro è riuscito a piegare lo statunitense Patrick Kypson 6-4, 6-7(5), 7-6(5) dopo una battaglia sportiva durata 2h50' e che ha offerto al pubblico una partita mai banale. «Ho servito per il match, ho avuto tante occasioni nel secondo set per chiuderla, quindi poi trovarmi sotto di un break nel terzo è stata difficile da gestire, però secondo me sono stato bravo li a trovare le giuste energie per ribaltarla, quindi bene così», sottolinea Berrettini, che punta l'attenzione sulla fase centrale del set decisivo: «Sapevo che sarebbero bastati un paio di punti. Quando l'ho brekkato, la partita è girata di nuovo». Per il tennista romano, «il calore del pubblico è stato fondamentale. Ho visto il Centrale pieno e mi riempie di gioia e orgoglio, perché vuol dire che in questi anni qualcosa ho trasmesso qualcosa di bello al tennis italiano, al tennis sardo. È un circolo che mi porta dei bei ricordi».

Travaglia ko, Hurkacz ok

Sconfitto dopo aver lottato a lungo Stefano Travaglia, che dopo aver vinto 7-4 il tiebreak del primo set, ha ceduto strada all'olandese Jesper De Jong, che ha conquistato i due parziali successivi 6-3, 6-1, salutando dopo 2h14'. Esordio non agevole anche per lo statunitense Marcos Giron, testa di serie numero 8, che ha dovuto lottare per avere la meglio per 6-4, 1-6, 6-1 sull'australiano Aleksandar Vukic, mentre la sesta testa di serie Hubert Hurkacz ha sconfitto 6-2, 7-6(8) l’americano Zachary Svajda. Bene anche il cileno Garin (6-7, 6-4, 6-2 al tunisino Echargui).

I qualificati

La seconda giornata di gare si era aperta con i quattro match di qualificazione. Sul Centrale, Lorenzo Carboni, ultimo tennista sardo in gara, è stato sconfitto 6-3, 7-5 da Federico Arnaboldi, più freddo nei momenti importanti. Qualificati anche Luca Potenza, il greco Stefanos Sakellaridis e il giapponese Rei Sakamoto che l'ha spuntata 7-5, 6-7(1), 7-6(6) in 2h41' sullo statunitense Ryan Seggerman.

Il programma

E oggi si comincia dalle 11, con Potenza che se la vedrà con lo statunitense Aleksandar Kovacevic sul campo 11. Campo tutto tricolore, visto che, a seguire, la wild card Federico Cinà sfiderà l'argentino tesserato per il Tc Cagliari Juan Manuel Cerundolo, numero 7 del seeding, per poi lasciare la scena a un'altra wild card, Gianluca Cadenasso, opposto al qualificato Rei Sakamoto. Il programma del Centrale scatta alle 12, ancora tinto d'azzurro, con Andrea Pellegrino che inizierà contro Sakellaridis. Poi due derby: Arnaboldi contro Matteo Arnaldi e la testa di serie numero 5 Lorenzo Sonego contro Mattia Bellucci. Il programma verrà chiuso dalla sfida tra lo statunitense Emilio Nava e il bosniaco Damir Dzumhur. Primi match anche per il tabellone di doppio, dove spicca l'esordio di Andrea Pellegrino e dell'argentino del Tc Cagliari Roman Andres Burruchaga.



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