Altroché “noia”! Angelina Mango sta arrivando 

Angelina Mango, la nuova regina della musica urban italiana, sbarca in Sardegna. L’appuntamento è per domenica 9 giugno, dalle 17, al centro commerciale Le Vele di Quartucciu, con un firmacopie, che anticipa l’attesissimo live del 17 luglio all’Alguer Festival di Alghero, dove la vincitrice di “Amici” si esibirà in apertura a Tedua (biglietti disponibili su alguersummerfestival.it). Un’occasione per abbracciare i fan, raccontarsi e raccontare il suo “Poké Melodrama”, in uscita il 31 maggio, album d’esordio di una carriera, che ha già preso il largo.

Vincitrice a Sanremo e fresca del settimo posto all’Eurovision Song Contest con “La Noia”, una hit internazionale ormai, pubblicata anche in spagnolo con Álvaro De Luna ed entrata in Top 200 della Global chart di Spotify e in Top chart in oltre 20 Paesi, Angelina è già tornata con il nuovo singolo “Melodrama”. Perfetta fusione di elettronica e reggaeton, il brano racconta di una Mango bambina, che chiude gli occhi e si immagina vivere fuori dagli schemi, sul palco.

Un sogno che ha convinto non solo lei, visto che dopo il sold out dello scorso 17 aprile al Fabrique di Milano, la cantautrice di Lagonegro, classe 2001, figlia Pino Mango e Laura Valente, si sta preparando a calcare i palchi dei più importanti festival estivi, dal Nameless di Como, all’Isle of Wight Festival ed è solo l’inizio. Da ottobre, infatti, Angelina partirà per un tour, che la vedrà esibirsi nei più importanti club europei, oltre che in quelli della Penisola.

RIPRODUZIONE RISERVATA