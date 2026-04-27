Altro secondo posto per lo Junior Balliana 

La Sardegna ciclistica, che negli ultimi mesi ha seguito l’avventura di Ignazio Cireddu, Under 23 tra i professionisti, comincia a buttare un occhio anche alla categoria Juniores. Al Tour of The Alps, vinto da Giulio Pellizzari, il ventunenne di San Vito che corre per la Vorarlberg, ha tenuto duro sino alla 4ª tappa, la più dura, poi ha alzato bandiera bianca sulla salita di Bordala dopo aver dato tutto.

Contemporaneamente, però, sta emergendo il talento (da tempo annunciato, in verità), di Enrico Balliana, corridore di Arborea che (come suo fratello minore Andrea), si è accasato a Brescia con il Team Ecotek Zero24. Nelle ultime tra gare, in due weekend consecutivi, ha ottenuto una vittoria per distacco e due secondi posti. La vittoria è arrivata in Veneto, al termine dei 96 km del Gran Premio di Vigonza-Strade De Giara, alla media di 43,598 km/h. L’indomani, in Lombardia, a Rezzato, altri 122 km a 44,065 di media e secondo posto per centimetri dietro Giulio Franceschini (Trevigliese) nel 3° Trofeo Protech-Memorial Bardelloni. Sabato scorso, a Camignone (Brescia), Balliana ha fatto il gioco di squadra con Filippo Cingolani, favorendo i suo attacco a 600 metri dall’arrivo del 62° Trofeo Caduti e dispersi di Passirano, com (97,300 km a 43,378 di media), regolando gli altri fuggitivi.

In Sardegna, appena 4 gli Juniores nel Trofeo MG Tuning (50 km) a Iglesias, vinto dall’Allievo della Fabio Aru Academy, Antonio Atzei. Il migliore, Luca Biancu (Monsummanese) è giunto quarto, dietro gli altri Allievi Diego Cappeddu (Crazy Wheels) e Leonardo Onida (Uc Guspini). ( c.a.m. )

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