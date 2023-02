Altro scontro sul rettilineo del Simbirizzi 

Un secondo incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata sulla vecchia Orientale sarda, lungo il rettilineo che costeggia il lago Simbiritzi. Anche in questo caso sono state due le auto coinvolte. Nello scontro sono rimaste ferite due persone, accompagnate in ospedale in codice giallo: hanno riportato solo contusioni in diverse parti del corpo. Gravi i danni per le auto.

Lo scontro potrebbe essere stato provocato da una manovra errata di uno degli automobilisti: i primi soccorsi sono arrivati dagli automobilisti di passaggio che hanno subito chiamato il 118: per fortuna gli automobilisti coinvolti presentavano solo ferite superficiali tanto che come detto sono stati comunque accompagnati in ospedale in codice giallo per le necessarie medicazioni del caso. Inutile dire che il traffico come sul litorale di Quartu è andato in tilt con lunghe code sulle due direzioni di marcia, in particolare su quella che porta alla statale 554. (ant.ser.)

