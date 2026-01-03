VaiOnline
Macomer
04 gennaio 2026 alle 00:13

Altro nonnino al traguardo dei cent’anni 

A Macomer tiu Antoni Manca ha festeggiato i cent’anni ieri con figli, parenti, amministrazione comunale e parrocchia. Circondato da tanti amici, tiu Antoni Manca allunga così la lista degli ultracentenari di Macomer, in un clima di festa e tanta gioia per l’intera comunità. Il nonnino ha ricevuto la visita del sindaco Riccardo Uda, e della consigliera comunale Teresa Bucciarelli, che gli hanno consegnato una pargamena ricordo e la Veneretta, simbolo ufficiale di Macomer.

Alla festa si è anche unito il parroco, padre Andrea Rossi, e il vice, don Marco Saurra, con un momento di preghiera, di riflessione e di ringraziamento per una vita lunga e piena. Appena un mese fa (era l’11 dicembre), la cittadina ha festeggiato i cento anni di tiu Finu Sanna.

Nel 2025 hanno già raggiunto i 101 anni l’ex insegnante, Tonia Giglio, e tia Angela Porcu. (f. o.)

