altro ko per la leonardo 

Prosegue il momento complicato della Leonardo in Serie A2 Élite. Non bastano la doppietta di Marcio Garcia e il gol di Diego Demurtas nella quindicesima giornata di campionato, la prima del girone di ritorno. In trasferta contro lo Sporting Altamarca, terzo in classifica, i cagliaritani lottano ma escono sconfitti per 4-3, con i veneti che riescono a imporsi segnando i gol decisivi negli ultimi minuti del match.

La partita

Lo Spoting Altamarca aveva sbloccato il risultato in avvio con Alvise Rosso dopo neanche tre minuti di gioco. Al 9’ i padroni di casa perdono il portiere Kovacevic che commette fallo su Monti al limite dall’area di rigore. La Leo non riesce ad approfittare dei due minuti in superiorità numerica per pareggiare l’incontro. L’1-1 arriva comunque con Marcio Garcia in contropiede a trenta secondi dall’intervallo su assist di Ennas. Nella ripresa torna avanti lo Sporting Altamarca con Jesus Murga al 27’. Tony Petruso risponde schierando subito il portiere di movimento: non passano neanche trenta secondi e Diego Demurtas pareggia ancora. Negli ultimi cinque minuti anche i veneti schierano il portiere di movimento per vincere la gara, trovando il 3-2 nuovamente con Alvise Rosso. Il successivo 4-2 di Davide Cerantola chiude i conti. Garcia accorcia a tre minuti e mezzo dalla sirena con un gran destro dalla distanza, ma non basta a evitare la sconfitta. Ci sarebbe anche l’ultimissima occasione capitata sul piede di Diego Demurtas, che trova però l’opposizione di Miraglia.

La classifica

La Leonardo torna così in Sardegna a mani vuote, nonostante la grande prestazione. La coda della classifica del girone A di Serie A2 Élite nel frattempo è diventata una vera e propria bagarre con quattro squadre - compresa quella cagliaritana - a quota 10 punti sul fondo della classifica. Il girone di ritorno è appena iniziato, ma la lotta salvezza è già entrata nel vivo.