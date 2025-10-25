Altro ko per la Ferrini, i tre punti vanno al Taloro 

Taloro Gavoi 1
Ferrini Cagliari 0
Taloro (4-3-3) : M. Fadda, Soro (31’ st A. Fadda), Sau, Castro, M. Fois; Secchi (22’ st Cossu), Mameli (1’ st Lapia), Navarrete (40’ st Zappino); Caddeo, Delussu, Santoro. In panchina Medde, Malatesta, Canessini, E. Fois, Trogu. Allenatore Fadda.
Ferrini Cagliari (4-2-3-1) : Arrus, Manca, Corda, Vitale, Zedda; Melis, Vinci; Piras, Simongini, Boi; Podda (31’ st Floris). In panchina Celli, Rinino, Mudu, Arisci, Joao Mate, Lecca, Fanni, Capitta. Allenatore Manunza.
Arbitro : Barabino di Sassari.
Rete : st 43’ Caddeo.
Note : a mmoniti M. Fois, Lapia, Melis, Boi; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 400.
Gavoi. Tre punti per respirare. Con il minimo sindacale il Taloro, fin qui a corrente alternata, strappa un successo di vitale importanza contro la Ferrini e rompe il tabù Maristiai: l’1-0 ai cagliaritani è la prima vittoria stagionale nel campo di casa.
Decide l’incontro Mattia Caddeo. Il fantasista punisce la sua ex squadra con una conclusione balistica di rara precisione, una mezza rovesciata al minuto 88 che risulta fatale per il portiere Arrus. Esulta il Maristiai, l’allenatore Mario Fadda tira un sospiro di sollievo dopo un periodo in chiaroscuro e il suo Taloro si allontana dalla zona bollente della classifica.
