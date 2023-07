Altro incidente Scooterista in codice rosso 

Ancora un incidente grave nelle strade quartesi: uno scooterista di 39 anni è rimasto ferito ieri pomeriggio in un scontro contro un’auto in via Salieri a Quartu. L’uomo è stato accompagnato in ospedale a Cagliari in codice rosso: era comunque cosciente. La prognosi è legata agli accertamenti ancora in corso a tarda sera. Avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo.

L’uomo viaggiava in sella al suo scooter quando un’auto avrebbe iniziato una manovra per entrare in un cancello: lo scontro è stato violento quanto inevitabile col motociclista che è prima volato sull’auto e poi è ricaduto sull’asfalto.

L’allarme è stato dato da automobilisti con l’arrivo di una ambulanza del 118 e dei Vigili urbani. Il ferito è stato subito trasportato in ospedale dove è stato ricoverato mentre la Polizia locale ha effettuato i rilievi di legge per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

RIPRODUZIONE RISERVATA