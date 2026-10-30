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Basket A2 femminile.
31 ottobre 2026 alle 00:13

Altro derby: chi si sblocca tra Selargius e Cagliari? 

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Un derby che mette in palio qualcosa più dell’orgoglio per la supremazia locale: questo pomeriggio al PalaVienna (ore 18), una tra Sardinia Rent Selargius e Cus Cagliari potrà finalmente interrompere il digiuno di vittorie in A2 Femminile.
Le giallonere, reduci dal ko nell’altro derby del Girone A con la Virtus Cagliari, hanno perso tutte e quattro le gare disputate. Le universitarie, ancora a zero dopo tre incontri, hanno mostrato progressi contro Alpo grazie ai rientri di Bovenzi, Nasraoui e Koleva, ma non è bastato per muovere la classifica.
«Nelle ultime tre gare sono bastati cinque o sei minuti di blackout per compromettere quanto di buono avevamo costruito», osserva il tecnico selargino Fabrizio Asunis, «dobbiamo mantenere la stessa intensità per tutti e quattro i quarti». Il Cus, sottolinea, «con i rientri delle infortunate ha un organico di tutto rispetto».
Nel pomeriggio (15) la Sardegna Marmi Virtus Cagliari è invece attesa a Bolzano, avversaria appaiata a quota quattro punti ma con una gara in meno. Dopo il successo contro il San Salvatore, le ragazze di Fabrizio Staico cercano la prima vittoria esterna. Per Alice Malintoppi sarà un ritorno da ex: «Mi aspetto una sfida equilibrata e intensa. Dovremo sfruttare la velocità per anticipare la loro difesa schierata».
Sempre oggi (15), nel Girone B la Mercede Alghero affronta in trasferta Umbertide. Le catalane, ancora senza punti dopo quattro pesanti sconfitte, cercano una reazione al tracollo interno contro Frascati. ( ro.r. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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