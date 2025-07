«Altro che pace: viavai di gommoni a Punta Molentis» 

Quindici euro per il parcheggio, sessanta per due lettini e un ombrellone in prima fila davanti a uno spettacolo unico, il mare di Punta Molentis. Prezzi da resort, come in Costa Smeralda, da vacanze d’elite, i più alti nel Sud Sardegna per un angolo incantevole di Villasimius a numero chiuso. E i turisti apprezzano, prenotano, fanno la fila. In tanti tornano, solo qualcuno storce il naso e individua qualcosa che non va.

«Chi paga tanto – dice al telefono una turista della penisola – si aspetta una giornata da sogno. Lo è stata, per carità, a parte quel fastidiosissimo viavai dei gommoni che sbarcano decine e decine di turisti praticamente durante l’intera giornata. Con tutto quel che ne consegue: odore di carburante che ammorba chi è sdraiato nei lettini, vociare e baccano ai danni di chi pensava di aver pagato così tanto non soltanto un posto in un arenile a numero chiuso, ma anche un minimo di tranquillità. E quella corsia per i gommoni occupa una larga fetta dell’arenile».

In spiaggia

Daniele Fanni, gestore dello stabilimento di Punta Molentis, non vuole fare polemica: «Il cliente ha sempre ragione, anche quello che, dopo aver pagato il parcheggio, se va infastidito dalla presenza di qualche ape e anche chi contesta il fatto che il Comune non abbia piazzato docce e servizi igienici a Punta Molentis. Ma turismo chiama turismo, chi sceglie il tour in barca dell’Area Marina Protetta ha diritto a scendere in spiaggia, come stabilito anche dal Comune che ha riservato 600 posti per chi arriva da terra e 120 a chi arriva dal mare. La corsia per i gommoni poi è voluta anche dalla Capitaneria per motivi di sicurezza. capisco che possa non piacere, ma sino a un certo punto perché gli sbarchi ci sono sempre stati, sono sempre rispettate le norme sulla sicurezza e se uno vuole evitarli può andare in tante altre spiagge vicine e bellissime come per esempio Is Traias».

In barca

Dante Sicbaldi, titolare di Fiore di Maggio, una delle barche che accompagnano i turisti per il mare di Villasimius, ribatte: «Portiamo la gente a fare il bagno a Punta Molentis da 43 anni, prima che ci fossero lo stabilimento o il numero chiuso. Poi si può contestare tutto, il prezzo del parcheggio che va al Comune o la mancanza di altri servizi. Polemiche sterili: a Villasimius si vive di turismo, non c’è nessun eccesso e tutti rispettiamo norme e regole. Tra l’altro tra i miei clienti solo una minima parte scende in spiaggia, gli altri preferiscono fare il bagno dalla barca».

In Municipio

A Punta Molentis arrivano barconi anche dai villaggi turistici di Costa Rei e Castiadas, oltre a chi aderisce alle gite organizzate da chi affitta gommoni. «Servono più controlli non solo a Punta Molentis», dice Tore Sanna dalla minoranza consiliare, «da parte di Area marina protetta e Capitaneria. L’ambiente è la nostra ricchezza, va tutelato in tutti i modi».

Vietare lo sbarco a Punta Molentis? La discussione è aperta. Il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì accetta il confronto. «Ogni suggerimento da valutato, ma a noi sembra che a Punta Molentis non ci siano grossi problemi. Sono andato personalmente a controllare la gestione dei parcheggi, tutti stanno rispettando le indicazioni stabilite a tutela di un angolo unico anche a Villasimius».

Il parco

«I controlli ci sono», dice Valeria Masala, direttrice dell’Area Marina protetta di Villasimius, «e le regole vengono rispettate, tutti lavorano secondo regolari autorizzazioni concesse da noi e dalla Capitaneria. Il viavai di gommoni a Punta Molentis? Secondo qualcuno non è un bel biglietto da visita, ma c’è da dire che solo 120 persone posso arrivare dal mare, ci sembra un numero corretto. Poi alla fine della stagione faremo tutte le valutazioni con gli organi competenti».

