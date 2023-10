Altro che Halloween Da oggi a Seui arriva Su Prugadoriu 

Tutto secondo tradizione per onorare la memoria di chi non c’è più attraverso la musica e il ristoro, le narrazioni, in una dimensione di festa e convivialità. Così come dal 1996 vuole Su Prugadoriu a Seui, la manifestazione culturale dedicata ai riti de is animas. Dopo l’anteprima di ieri, oggi l’edizione numero 27 entra nel vivo nel centro storico del paese dove per due giorni, immersi nelle suggestioni che le vie strette di impianto medievale evocheranno, si respirerà l’aria autentica del culto ancestrale dei defunti che incrocia identità e schegge di storia della comunità seuese.

Tra storia e leggenda

Curata dal Comune, la manifestazione seguirà la tradizione popolare che, tra storie tramandate e leggende, dice che nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre le anime del purgatorio violerebbero, dal tramonto all’alba, il confine tra il mondo delle ombre e quello dei vivi, a cercare conforto o chissà, forse, indurre alcuni a seguirle oltre il limite della vita terrena. Ecco perché i magasinus, oggi e domani, saranno aperti dalle 9.30 per garantire le degustazioni mentre dalle 10 inizieranno i laboratori artigianali per cimentarsi nella confezione di culurgionis, civargeddus, civargiu, formaggi e torrone e alla lavorazione del legno, del ferro, dei coltelli. Il paese sarà un palcoscenico a cielo aperto per spettacoli, musica, giocoleria e teatro di strada con la compagnia Teatro del Sottosuolo.

Itineranti

Stasera alle 21.30 saranno proprio i giocolieri a presentare lo spettacolo “Hope, hope, hoplà”. Pasquale Imperiale e Vincenzo De Rosa, nei panni dei clown Piumino e Putipù, accompagneranno il pubblico dentro i mondi incantati della fantasia. Domani alle 16.30 ancora giocolerie con “All’arrembaggio” del performer Adoliere. Ma ad aprire le celebrazioni, oggi alle 11, sarà l’ultracentenaria banda Rossini di Seui mentre alle 18 verrà messa in scena la tradizione de Su Prugadoriu e l’esibizione del coro Ardasai di Seui, seguita, alle 19, Seuinstreet Band. Prima dello spettacolo serale, alle 20, la sfilata della maschera tradizionale di Seui S’Urtzu e sa Mamulada. Esibizione che troverà spazio anche domani alle 11.30 e alle 17 mentre nel primo pomeriggio è prevista la sfilata del gruppo Santa Lucia.

Polo museale

Ma Su Prugadoriu, come detto, non è solo rievocazione in piazza. Durante le due giornate sarà possibile approfittare dell’apertura del polo museale per conoscere la raccolta di memorie, esperienze, storie e cronache, fotografie. Sono cinque gli edifici di interesse storico: la Palazzina Liberty, Casa Farci, Sa Omu ‘e sa Maja, il Carcere Spagnolo, il palazzo ottocentesco del municipio, sede della Galleria civica che, tra altre opere, espone un dipinto attribuibile alla scuola caravaggesca, raffigurante uno splendido San Cristoforo, esposto nell'aula consiliare. Da vedere anche la Chiesa parrocchiale, Santa Maria Maddalena e la storica stazione ferroviaria. Sarà invece la Fabbrica di Kimbe ad ospitare oggi alle 11.30 il convegno “Il culto dei morti in Età Nuragica: La tomba di Anulù”: relatrice Gianfranca Salis, della soprintendenza di Cagliari, interviene anche l’ex preside Giampaolo Desogus, (“Continuità del culto e lo sviluppo dell'idea del Purgatorio”). Alle 17 alla Casa del Fanciullo verrà presentato “Arcuerì”, annuario curato dal giornalista Mauro Mura e, alle 19.30, “Abracadabra” di Cristina Muntoni e Alberto Priori. Domani alle 11 invece la presentazione del romanzo “Eva e Petra” di Gianni Loy. Ci sarà spazio anche per i film: oggi alle 21 “Cara a su ‘entu – con il vento in faccia”, diretto dal regista e giornalista di origini seuesi Andrea Deidda, che ha vinto il premio Italymbas dedicato alle pellicole realizzate nelle lingue minoritarie al Babel Film Festival. Domani alle 17.30 toccherà al corto “Bruja – Catalina Lay, Seui”, di Gabriele Boi e Riccardo Muroni. (red. spet.)

